Uçak, ‘Herkesi öldüreceğim’ diye bağıran yolcu nedeniyle kalktığı havalimanına döndü

ABD’deki Alaska Havayolları’na ait bir uçak, bir yolcunun ‘herkesi öldürmekle tehdit etmesi’ üzerine kalktığı havalimanına döndü.

Fotoğraf: Wikipedia

Cumartesi akşamı, Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’ndan Chicago kentine gitmek üzere havalanan uçaktaki bir yolcu saldırgan bir tavır sergiledi. Havayolu sözcüsü, yolcunun kalkıştan 20 dakika sonra koridorda koşturup “Bu uçaktaki herkesi öldüreceğim” diye tehdit savurduğunu açıkladı.

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Yolcunun, uçuş ekibi ve iki yolcu tarafından etkisiz hale getirildiğini ve kimsenin yaralanmadığını belirten sözcü, bu tatsız hadise nedeniyle uçağın Seattle’a döndüğünü söyledi.

Olay çıkaran yolcu, havalimanında polis tarafından gözaltına alındı. Havayolu da sefer sayısı ‘422’ olan uçuşu iptal ederek yolcuları bir sonraki uçakla Chicago’ya yolladı.