Uçak havadayken doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz bilet

Mısırlı EgyptAir havayolu şirketi, Kahire’den Britanya’nın başkenti Londra’ya yaptığı uçuş sırasında dünyaya gelen bebeğe ömür boyu bedava uçma hakkını tanıyan bir bilet hediye etti.
Uçak havadayken dünyaya gelen şanslı bebek ömür boyu bedava uçma hakkını elde etti.
Uçak, Hiyam Nasir Naci Daaban adındaki Yemenli yolcusunun doğum sancıları tutunca zorunlu iniş için rotayı Almanya’nın Münih kentine çevirdi.
Ancak anne adayı, uçakta bulunan bir doktorun yardımıyla uçak Münih’e inmeden bebeğini dünyaya getirdi.
Anneyi kutlayan Mısır Holding Şirketi Başkanı Ruşdi Zekeriya, bebeğe ömür boyu ücretsiz seyahat etme hakkı tanıdıklarını açıkladı.
Ancak şirket açıklamasında biletin uçağın zorunlu iniş yaptığı Münih’e olduğu ifade edildi. ‘Şirketine yeni müşteri kattıklarından dolayı mutluluğunu’ dile getiren Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Amir Ebu Ayneyn, bebeğe Münih uçuşlarında kullanılmak üzere ömür boyu ücretsiz bir bilet verdiklerini söyledi.