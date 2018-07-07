Üç yıldır ‘peşinde’: Bilal Erdoğan, Bahçeli’ye açtığı davadan vazgeçmiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, AKP’nin ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında açtığı davada geri adım atmıyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre Bahçeli, 18 Ekim 2015’te İstanbul’daki mitinginde Bilal Erdoğan için “Bilal yükselirken, hilal düşüyordu. Şimdi söylüyorum, 57 Müslüman ülke varken kaçacak, doktora yapacak Vatikan’ı mı buldun” dedi.

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Erdoğan da bu sözlerin hemen aradından İstanbul Anadolu 7’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesiyle 50 bin liralık tazminat davası açmak istedi ancak dava reddedildi.

Bilal Erdoğan, darbe girişimi sonrası iki parti ‘Yenikapı ruhu’ adıyla bir araya gelirken, 18 Nisan 2017’de davasını istinaf mahkemesine taşıdı. Ancak istinaf da yerel mahkemeyi haklı buldu.

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Bilal Erdoğan, istinaf mahkemesinin kararının ardından bu kez de davasını Yargıtay’a taşıdı.

Cumhuriyet’in haberinde, kulislerde ‘Bilal Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan habersiz davasında ısrar edemeyeceği’ yorumlarının yapıldığı belirtildi. Bu konuda bir diğer merak edilen nokta da Erdoğan’ın oğluna müdahale edip etmeyeceği.