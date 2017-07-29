Üç yıldır evini lağım suyu basan kişi, dışkısını belediye başkanına fırlattı

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Isparta’da evinin bodrumunu üç yıldır lağım suyu bastığını söyleyen bir kişi, ‘tepki’ olarak belediye başkanının üzerine dışkı attı.

Yalvaç belediye başkanı MHP’li Halil Hilmi Tütüncü, Pisidia Antiocheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında ilçe merkezindeki etkinliklere katılan esnafı ziyarete çıktığı sırada Hasan Hüseyin Alipek’in ‘dışkılı’ saldırısına uğradı.

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Kase içinde getirdiği insan dışkısını belediye başkanına fırlatan Alipek, gözaltına alınırken, Tütüncü olay yerinden uzaklaştırıldı.

Tütüncü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Alipek’ten, Alipek de kendisini tartakladığını söylediği zabıta memurlardan şikayetçi oldu.

‘Kendi dışkımı kaseye koydum’

Alipek, böyle bir şeyi yapmasının gerekçesi olarak üç yıldır evinin bodrumunu lağım suyu basmasını gösterdi.

Alipek, şunları söyledi: “Sesimi duyurabilmek, isteklerimin yerine gelmesini sağlamak amacıyla böyle ilkel bir yol seçtim. 17 yıl Avrupa’da kaldım. Orada bu tür protestoları çok gördüm. Madem ben bok içinde yaşamaya mecbur ediliyorum, başkan Halil Hilmi Tütüncü de bu şekilde nasıl yaşanıyormuş görsün diye kendi dışkımı bir kaseye koyup, elime de eldiven geçirerek, pazar yerinde üzerine attım. Küfür etmedim, hakaret etmedim, fiziki saldırıda bulunmadım. Üstü başı pislendi. Bu sorun çözülmezse çözülünceye kadar aynı şekilde devam edeceğim.”

‘Pislik bizim evden çıkıyor’

Sorunun, evinin bulunduğu Turgut Özal Bulvarı üzerinde yer alan kanalizasyon rögarının çökmesinden kaynaklandığı iddia eden Alipek, “Bizim semtte çok sayıda hazır yemek fabrikası var, bir de tekstil atölyesi bulunuyor. Birinden iplik parçaları, yemek fabrikalarından yağ artıkları kanalizasyona atılınca, burada tıkanma meydana geliyor. Pislik oradan tepince bizim evden çıkıyor. Yıllardır bu sorun çözülmez mi?” diye konuştu.

‘Protesto hakkımı kullandım’

Başka kurumlara şikayette bulunmadığını söyleyen Alipek, “Bu belediyenin görevidir ve yerine getirmek zorundadır. Bizim de insanca yaşama hakkımız var, neden başkalarına şikayet edeyim ki? Beni kimse azmettirmedi, azmettiremez. Kendi sorunumun çözümü için yaptım, yine yaparım. Toplantıda olsun, sokakta olsun bu sorun çözülünceye kadar aynısını yapmaya devam ederim. Savcı beye de ‘Protesto hakkımı kullandım‘ diye ifade verdim” dedi.