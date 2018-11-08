Üç yılda dev projelere en az 37 milyar lira ‘garanti ödemesi’ yapılacak

2019-2021 döneminde kamu-özel işbirliği projeleri için işletici firmalara garanti edilen gelir kapsamında en az 37 milyar 122 milyon lira ödeneceği bildirildi.

Yap-işlet-devret modelli projelerde işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde günlük veya yıllık olmak üzere çeşitli araç geçişi ya da hasta sayısı gibi taahhütler bulunuyor. Bu taahhütler tutturulamazsa devlet aradaki fark için işletici firmaya ödemede bulunuyor. Ödemelerse, verilen garantiler dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.

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Söz konusu ödemelerin Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Bütçe Teklifi’nde ‘hane halkına yapılan transferler’ veya ‘hizmet bedeli’ kalemleri altında gizlendiği ontaya çıkmıştı.

Dövize bağlı

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü (üçüncü köprü), Osman Gazi Köprüsü ve bağlantı otoyolları ile Avrasya Tüneli ve henüz çok azı hizmete giren şehir hastanelerine 2017 yılında 1 milyar 314 milyon lira garanti ödemesi yapıldı.

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Aynı kalemler için 2018 yılının ilk sekiz ayında 4 milyar 50 milyon lira ödeme yapıldı. Hazırlanan bütçede tüm yıl için müteahhitlere 4,9 milyar lira ödeme yapılması planlanıyordu.

Esas artış gelecek senelerde

Bu ödemelerin şehir hastaneleriyle diğer projelerin işleme alınması ve döviz kurundaki artış nedeniyle önümüzdeki yıldan itibaren önemli bir artış göstereceği kaydedildi.

Buna göre hastaneleri işleten müteahhitlere 2019 yılında 3,7 milyar, 2020’de 7,6 milyar ve 2021 yılında 9,3 milyar lira olmak üzere önümüzdeki üç yılda en az 20 milyar 545 milyon lira hasta garantisi ve kira ödenecek.

Köprü ve otoyollara üç yılda en az 16 milyar lira

İki köprü ve otoyollarda taahhüt edilen geçiş sayıları tutturulmazsa, önümüzdeki yıl 6,2 milyar lira, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 6,2 milyar ve 6,5 milyar lira olmak üzere üç yılda toplam 16 milyar 251 milyon lira müteahhitlere ödenecek.

Avrasya Tüneli için 2019-2021 dönemindeki üç yılda en az 320 milyon lira garanti ödemesi yapılacak.

Böylece önümüzdeki üç yılda hastane, köprüler ve tünel için yapılacak garanti ödemesi en az 37 milyar 122 milyon lira olacak.