Üç yıl sonra Berkin’in mezarı başında: Rüzgarın peşine takılan bir neden gibiydik

Gezi Parkı eylemleri sırasında ekmek almak için evinden çıktığı sırada polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak 269 gün sonra 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün üçüncü yılında Feriköy’deki mezarı başında anıldı.

Elvan’ın anmasına ailesinin yanısıra, CHP milletvekili Ali Şeker, HDP milletvekili Garo Paylan, Dilek Doğan’ın annesi Aysel Doğan, Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Anmada, “Berkin Elvan ölümsüzdür”, “Berkin’in hesabı sorulacak” sloganları atılırken, mezarı başına “Gökyüzüne çizilmiş resimlere benzerdik. Rüzgarın peşine takılan bir neden gibiydik” notu bırakıldı.

Anne Gülsüm Elvan’ın, “Ben seni böyle mi ziyaret edecektim? Hayalimiz bu değildi Berkin. Yavrum daha küçücüktü. Ben seni böyle mi görecektim, yarın sınav var ben seni sınava götürecektim” ağıtları duyuldu.

Berkin’in babası Sami Elvan ise şunları söyledi: “Berkinimizin başucunda buluştuk. Türkiye karanlık günlerden geçiyor. İşte bu yüzden geleceğimiz için buradayız. Berkin’in katillerden hesap sorma mücadelesi bu zifiri karanlıktan çıkmak için önemlidir. Anısına da sahip çıkmalıyız. Emri ‘Ben verdim’ diyen herkes hesap vermelidir. Tüm bu zifiri karanlıktan çıkış için önemlidir.”

Herkesi Berkin’in davasını sahiplenmeye çağıran Elvan, duruşmanın 6 Nisan’da Çağlayan’da görüleceğini söyledi.