Üç yıl önceki drift görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücüye ceza

Ankara Emniyet Müdürlüğü, üç yıl önce drift yaptığı anlara ilişkin görüntü sosyal medyada paylaşılan sürücüye 8 bin 353 lira ceza kesildiğini ve ehliyetine el konulduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Twitter

AA’nın haberine göre müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesapları ile internet haber sitelerinde, Ankara’da drift ve hız yapan bir araca ilişkin görüntülerin yayınlandığı belirtildi.

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Konuyla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde araç sürücüsü Mustafa Erdem Karagöl’ün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yapılan incelemelerde görüntülerin 2018 yılında çekildiği tespit edilmiştir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine el konulmuş ve 8 bin 353 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca araç trafikten men edilmiştir.”

Karagöl, Türkiye’de çok sayıda futbolcunun menajerliğini üstlenen şirketin kurucusu ve CEO’su.