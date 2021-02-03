Üç yıl önce kayıp ihbarı yapılan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı: Eşi tutuklandı

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde, üç yıl önce kaybolduğu bildirilen kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre anaokulu öğretmeni N.G. (39), 2018’de, eşi M.G’den (44) haber alamadıkları iddiasıyla polise kayıp başvurusunda bulundu.

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Kaybolan kişinin banka hesabındaki paranın eşi ve yakınları tarafından kullanılmadığını fark eden polis, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile M.G.’nin öldürülmüş olma ihtimaline karşı çalışma başlattı.

Şüphe üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, beş ay N.G.’nin yaşadığı Tellidere Mahallesi’nde araştırma yaptı.

Polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte N.G. ile babası A.D.’nin akşam saatlerinde içi dolu büyük bir poşet taşıdıklarını belirledi.

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Aileyi takibe alan ve poşette M.G.’nin cenazesini taşıdıklarını değerlendiren polis, cinayet şüphesiyle A.D. ve N.G’yi gözaltına almak için çalışma başlattı.

Uçurumdan aşağı atmışlar

Gözaltına alındığı sırasında rahatsızlanan A.D. hastaneye kaldırıldı. A.D’nin, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

N.G’nin ise emniyetteki ifadesinde, cinayeti babası A.D’nin işlediğini, daha sonra cesedi uçurumdan aşağı attıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.