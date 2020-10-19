Üç yıl önce kaçan kedi evine döndü

Britanya’nın Cambridgeshire bölgesinde üç yıl önce evden kaçan bir kedi geri döndü. Ancak döndüğünde sahibi ölmüştü. Sahibinin oğlu ve geliniyle yaşıyor.

Fotoğraf: Press Association

‘Biscuit’ adlı 14 yaşındaki kediden ümidi kestiklerini söyleyen Keith Bigland, “Annem Shirley o gittiğinde çok üzülmüştü. Yaşasaydı döndüğüne çok sevinirdi” dedi.

Reklam

Bigland, geçen çarşamba günü bir veterinerin evin yakınlarında Biscuit’iı gördüğünü söylediğini ve kulaklarına inanamadıklarını söyledi.

2017 yılında, Biscuit kaybolduğunda güvenlik kamerası kayıtlarından evden ayrıldığını izlediklerini, günlerce aradıklarını, her yere afiş astıklarını sonra da aramaktan vazgeçtiklerini anlatan Bigland, “Annemin ölüm yıldönümünden birkaç gün sonra dönmesi de ilginç bir tesadüf” ifadelerini kullandı.

Eşinin ve kendisinin biraz bitkin ve yıpranmış halde dönen kediyi bakıma alacaklarını söyleyen Bigland, onun yeniden aileye dahil olmasından dolayı çok mutlu olduklarının altını çizdi.