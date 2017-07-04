Üç yıl hapsin ardından: Kendisine şiddet uygulayan eşini öldüren kadına tahliye

İstanbul’un Esenyurt semtinde kendisine şiddet uygulayan eşini bıçaklayarak öldürdüğü için üç yıldır cezaevinde bulunan Yasemin Kaymaklı tahliye edildi.

Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Kaymaklı’nın avukatı Selmin Cansu Demir, “Müvekkilim uzun süre şiddete maruz kalmıştır. Türkiye’de birçok kadın da bu şekilde şiddete maruz kalmıştır. Bu kararı burada ve dışarıda bekleyen birçok kadın vardır. Devlet kadına karşı şiddeti önlemek ile sorumludur. Mahkemenizin Türk Milleti adına olumlu bir karar vereceğini düşünmekteyiz” diyerek müvekkilinin beraatını ve tahliyesini talep etti.

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‘Yaşadığımı ben biliyorum’

Son sözü sorulan Yasemin Kaymaklı “Böyle olsun istemezdim. Bilerek ve isteyerek yapmadım. O evden çıkamayacaktım. Öldürmek için hareket etmedim. Yaşadığımı ben biliyorum. Polisi aradım . Ancak telefonları kırdı. Yardım istedim ancak ulaşamadım” diye konuştu.

Kaymaklı hakkında ‘kasten öldürmek’ suçundan dava açıldığını hatırlatan mahkeme heyeti, sanığın meşru savunmada mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaşla sınırı aşması sonucu eylemi gerçekleştirildiğini belirterek sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek, tahliyesine hükmetti.