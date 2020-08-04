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Yaramazlara biraz batar!

Üç yaşındaki Sidar Fırat düğünde maganda kurşunu nedeniyle ölmüştü: İki kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, düğünde açılan ateş sonucu üç yaşındaki Sidar Fırat’ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan beş şüpheliden ikisi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Kaşanlı Mahallesi’nde yaşayan Fırat ailesi, oğulları Sidar Fırat ile Koçovası Mahallesi’ndeki yakınlarının düğününe katılmış, rastgele ateş açılması sonucunda kurşun göğsüne isabet eden çocuk olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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AA’nın haberine göre gözaltına alınan beş kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Afşin Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, üç şüpheli serbest bırakıldı.

Düğünde kurşun isabet eden üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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