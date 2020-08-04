Üç yaşındaki Sidar Fırat düğünde maganda kurşunu nedeniyle ölmüştü: İki kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, düğünde açılan ateş sonucu üç yaşındaki Sidar Fırat’ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan beş şüpheliden ikisi tutuklandı.
Kaşanlı Mahallesi’nde yaşayan Fırat ailesi, oğulları Sidar Fırat ile Koçovası Mahallesi’ndeki yakınlarının düğününe katılmış, rastgele ateş açılması sonucunda kurşun göğsüne isabet eden çocuk olay yerinde hayatını kaybetmişti.
AA’nın haberine göre gözaltına alınan beş kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Afşin Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, üç şüpheli serbest bırakıldı.