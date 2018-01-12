Üç yaşındaki Muharrem’in ölümünde ihmal ‘görülmedi’: Elimizden geleni yaptık

Van’da yollar karla kaplı olduğu için ailesi tarafından hastaneye götürülemeyerek üç yaşında yaşamını yitiren Muharrem Taş’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında ‘kovuşturma yapılmasına yer olmadığı’na karar verildi.

Van valiliği, Muharrem’in ölümünde sorumluluğu olduğu iddia edilen üç kurum hakkında soruşturma izni vermemişti. Gerekçede, bir dizi önlemin alınamamasının coğrafi koşullar nedeniyle ‘meşrulaştırılması‘ dikkat çekmişti. Valilik, başsavcılığın talebine 45 gün içinde cevap vermesi gerekirken yaklaşık dört ay suskun kalmıştı.

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Ancak Van Bölge İdare Mahkemesi, babasının sırtında çuvalla taşındığı görüntülerle hafızalara kazınan üç yaşındaki Muharrem’in ölümüne ilişkin valilik kararını kaldırmıştı.

Van başsavcılığı tarafından başlatılan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da müdahil olduğu soruşturma kapsamında başsavcılık, ihmali olduğu öne sürülen 112 Acil Komuta Merkezi, jandarma ve dönemin özel idare çalışanları hakkında, ‘taksirle ölüme neden olmak’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından soruşturma başlatmıştı.

‘Van merkezde kalıyorlardı’

Soruşturma tamamlandı. Müşteki ve dosyada ihmali bulunduğu öne sürülen kurumlardaki görevlilerin ifadelerini ve bilirkişi raporlarını alan başsavcılık, şüpheliler hakkında kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Kararda, Muharrem’in babası Abdulvahap Taş’ın ailesinin Van merkezde kaldığı, kendisinin ise kış aylarında mezradaki hayvanlara bakarak geçimini sağladığı belirtildi.

‘Elimizden geleni yaptık’

Taş’ın yardım için köy korucusunun dışında bir yetkiliyi aramadığı, cenaze için Van’da ikamet eden ağabeyi ve diğer akrabalarını haberdar ettiği belirtilirken buna karşılık çocuğunun vefatını haber vermesine rağmen yakınlarından başka kimsenin kendisini aramadığını, yolları açmayan ve sağlık yardımında bulunmayan tüm yetkililerden şikayetçi olduğu ifade edildi.

İl özel idaresinde görevli personel, o dönemlerde Çeli mezrası gibi yerlerde 11’inci aydan sonra herhangi bir ulaşım olmadığının bütün köylülerce bilindiğine, bu sebeple kış gelmeden o bölgelerin halk tarafından boşaltıldığına, Taş’ın da ikametgahının Van merkez gözüktüğü, bu bölgede ulaşımın mayıs ayı sonuna kadar mümkün olmadığının kendisi tarafından da bilinmesine rağmen mezraya çıktığına dikkat çekti.

Zanlılar ayrıca, ellerinden geleni yaptıklarını da söyledi.

Taş’ın 11 Mart 2014 tarihli adli tıp raporunda akciğerinde zatürre rahatsızlığının tespit edildiğine yer verilen kararda, 1-3 Şubat 2014’teki meteorolojik verilerde sıcaklığın sıfırın altında 4-10 derece, olay yeri inceleme tutanağı ve tanık ifadelerinden de kar kalınlığının 1-4 metre arasında olduğuna dair bilgilerin yer aldığı vurgulandı.

‘İki yaşındaki bir çocuk için uygun değil’

Kararda yer alan Van Jandarma Filo Komutanlığı’nın 7 Aralık 2016 tarihli yazısında ise kışın helikopter iniş yerinin kardan temizlenmesi yığma yapmadan alanın dışına atılması veya karların ezilerek sıkıştırılması gerektiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında alınan 13 Aralık 2017 tarihli bilirkişi raporunda ise 6 Şubat 2014’te başlanan Sıcaksu-Çeli mezrası arasındaki 9 kilometrelik kapalı yolun açılması çalışmalarının 8 Şubat 2014’te saat 06.00’da tamamlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Yol boyunca kar kalınlığı 1-4 metre arasında değişiklik göstermiştir. Çeli mezrasının Van’a uzaklığı 112,5, Gürpınar ilçesine 87, Yalınca köyüne 12,5 kilometredir. Abdulvahap Taş’ın resmi ikametgah yeri Van olmakla birlikte Yalınca köyü Çeli mezrasında toprak damlı taş yapı, bir adet bitişik tandır odası evde, konuşma tutanaklarından ateş düşürücü şurup dahil hiçbir ilaç kullanılmamış, olay yeri araştırmasında hiçbir ilaca rastlanmamıştır. Olayın gerçekleştiği tarihte Muharrem Taş’ın 2 yaşında olduğu, ailenin Van’da ikameti sırasında Edremit 014 Aile Hekimliğince 13 Aralık 2013 tarihinde yapılan muayenesinde AKUT faranjit, 24 Kasım 2013’te Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil polikliniğinde gastroenterit ve 1 Ağustos 2013 tarihinde üst solunum yolu enfeksiyonu tanıları ile tedavi aldığı, dolayısıyla vefatından bir yıl önce üst solunum yollarından rahatsızlık geçirdiği anlaşılmaktadır. Çeli mezrasında kaldıkları evin, ağır kış şartlarının olduğu bir coğrafyada bir sene önce solunum yollarından rahatsızlık geçiren iki yaşındaki bir çocuk için uygun olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.”

‘Ambulans talebi doğru değil’

Hakkında soruşturma yapılan 112 Komuta Kontrol Merkezi personelinin ihmallerinin bulunmadığının kaydedildiği 13 Aralık 2017 tarihli bilirkişi raporunda, Muharrem Taş’ın vefatından sonra cenaze nakli için ambulans talebinin de doğru bir davranış olmadığı, bu konudaki talepleri yerine getirmeyen görevlilerin gereğine uygun davrandığı belirtildi.

‘Hastalığı için yardım talebini zamanında yapmadı’

Yalınca Jandarma Karakolu’ndaki askerlerin, 112 Komuta Kontrol Merkezi görevlilerinin, özel idare yol ekiplerinde görevli personelin de görevlerinde kusur ve ihmallerinin bulunmadığı, kamu zararına ya da kişi zararına sebebiyet vermediklerinin kaydedildiği raporda, müştekinin çocuğu Muharrem Taş’ın hastalığı için yardım talebini zamanında yapmadığı, gerekli yardımın ağır meteorolojik koşullar, teknik şartlar ve öncelikle zaman kaynaklı fiili imkansızlık nedeniyle karşılanamadığının belirlendiği ifade edildi.

Kararda, dosya kapsamında bulunan bilgi, belgeler ve bilirkişi raporu dikkate alındığında zanlıların üzerine atılı suç yönünden atfı kabil kusurları bulunmadığı anlaşıldığından haklarında, “Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.