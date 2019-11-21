Üç yaşındaki çocuk yemek pişen kazana düşüp öldü

Hindistan’ın Ranga Reddy bölgesinde, üç yaşındaki erkek çocuk içinde ülkenin güneyinde sevilen bir yemek olan ‘sambar’ pişirilen kazana düştü ve hayatını kaybetti.
‘Sureş’ adlı bebeğin babasıyla katıldığı bir etkinlikte kazanın yakınında oynarken içine düştüğü, ağır derecede yanıklarla hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı açıklandı.
Bebeğin öldüğünü babasında öğrenen polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Bu ayın başında altı yaşındaki bir çocuk gittiği özel okulum yemekhanesinde oyun oynarken sambar kazanına düşüp yaralanmış; okulla ilgili soruşturma başlatılmıştı.