Üç yaşındaki çocuk yemek pişen kazana düşüp öldü

Geçen haftaya 5.76 seviyesinden başlayan ve ABD ziyareti öncesinde 5.7960 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, haftanın kalanında ise 5.76 civarında genel olarak yatay bir görünüm sergiledi. Dolar/TL bu hafta ise 5.75’ten 5.70’e geriledi. Kur dün 4 Ekim’den beri ilk kez 5.6860’a kadar düştükten sonra bu sabah da 5.70 civarında seyrediyor. Son dönemde TL’nin oynaklığı da oldukça […]