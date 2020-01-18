Üç yaşındaki çocuk sekiz metrelik inşaat çukuruna düştü

Arnavutköy’de ağabeyi ile birlikte bakkala giden üç yaşındaki çocuk, evine dönerken bir inşaattaki sekiz metrelik kuyuya düştü.
Olay, dün öğlen saatlerinde Eyüp Sultan Caddesi’nde yaşandı. Kaldırımda yürürken evinin yakınındaki bir inşaata ait sekiz metrelik çukura düşen Betül B.’nin yardımına ağabeyinin haber vermesi üzerine annesi ve komşuları koştu.
İçinde su birikintisi de bulunan kuyudan minik çocuğu çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Arnavutköy itfaiye ekipleri çocuğu düştüğü kuyudan çıkarmayı başardı.
Hastaneye kaldırılan Betül’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.