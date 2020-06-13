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Yaramazlara biraz batar!

Üç yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, üç yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (temsili)

İHA’nın haberine göre İncirtepe 251 Sokak’ta aracını park etmeye çalışan minibüs şoförü, orada oynayan yabancı uyruklu erkek çocuğunu fark etmedi. Çocuğun minibüsün altında kaldığını fark eden çevre sakinleri şoförü uyararak aracı durdurdu. Çocuk aracın altından çıkarıldı.

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Sağlık ekipleri çoğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de sürücüyü gözaltına aldı ve soruşturma başlattı.

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