Üç yaşındaki çocuk, doğum günü partisinde evde bulduğu silahla kendini vurdu; hayatını kaybetti

ABD’nin Texas eyaletinde, üç yaşındaki bir çocuk, doğum günü partisi sırasında, evde bulduğu bir silahla kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti.

Fotoğraf: ABC (temsili)

Adı açıklanmayan çocuk için cumartesi öğlede sonra, bir aile bireyinin evinde kutlama düzenlendi.

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Çocuğun yaşadığı Montgomery bölgesinin polis teşkilatı, aile üyelerinin kağıt oynarken silah sesi duyduklarını ve çocuğun bulunduğu odaya gittiklerinde onu göğsünden vurulmuş halde bulduklarını anlattığını açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada, “Biz eve ulaştığımızda, çocuk kanlar içinde yatıyordu. Aileden birinin cebinden düşen silahla oynarken kendini vurduğunu tahmin ediyoruz. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı” dendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.