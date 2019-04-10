Üç yaşındaki çocuk babasının iPad’ini 2067’ye kadar kilitledi

ABD’de, Brookings Enstitüsü’nde çalışan Evan Osnos’un üç yaşındaki oğlu iPad’ini 2067 yılına kadar kilitledi. Osnos, Twitter’da, “Oğlum iPad’imi kilitlemiş. Bir tavsiyesi olan var mı” yazarak destek istedi.

Fotoğraf: Twitter

CNN International’daki habere göre Osnos’un oğlu, oynamak amacıyla eline aldığı iPad’e defalarca yanlış şifre girince ekranda, “Üst üste çok fazla yanlış şifre girdiniz. 25 milyon 536 bin 442 dakika sonra yeniden deneyin” mesajı belirdi ve cihaz etkisizleştirildi. Bu, cihazın 48 yılı aşkın süre sonra açılabileceği anlamına geliyor.

Reklam

Osnos’un Twitter’daki yardım isteğine “Fena mı emekliliğinde heyecan verecek bir şey olur”, “25 milyon 536 bin 442 dakika sonra yeniden dene” gibi çok sayıda esprili yanıt geldi.

Üretici firma Apple’ın bir güvenlik uygulaması olan kilitlenme özelliği nedeniyle yanlış şifre girildikçe cihaza erişim süresi uzuyor. Cihaz kilitlendiğinde ise sıfırlama işlemi yapmak gerekiyor ancak içindeki tüm veriler siliniyor.