Üç yaşındaki çocuğuyla otelde kalan kadın boğularak öldürüldü

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki bir otelde çocuğuyla kalan 43 yaşındaki kadın, iple boğularak öldürüldü.
AA’nın haberine göre Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi’ndeki otelde resepsiyon görevlisi, ikinci kattaki bir odadan çocuk ağlama sesi gelmesi üzerine yukarı çıktı.
Kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine odaya giren görevli, Ferdane K.’nın (43) hareketsiz yattığını gördü.
Olay yeri inceleme ekipleri, Ferdane K.’nın iple boğularak öldürüldüğünü belirledi.
Kadının üç yaşındaki çocuğu polis tarafından koruma altına alındı.
Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Polis, aynı otelde kalan ve kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.