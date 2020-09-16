Üç yaşındaki çocuğun yüzüne asit atan enişte 5 milyon 330 bin lira tazminat ödeyecek

İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki bir restoranda, Ekim 2015’te eşinin kız kardeşinin üç yaşındaki oğlunun yüzüne kezzap döktüğü gerekçesiyle yargılanıp dokuz yıl 36 ay hapis cezasına çarptırılan Cihan Araçman, 5 milyon 330 bin liralık maddi ve manevi tazminata mahkum edildi.

AA’nın haberine göre Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya çocuğun annesi davacı Işıl Güven katıldı. Taraf avukatları da hazır bulundu.

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Söz alan davacılar avukatı Rahşan Sertkaya Danış, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek davanın kabul edilmesini talep etti.

Davalı avukatı Ahmet Kaan Yavuz ise istenen tazminatın fahiş olduğunu, sigortanın yapmış olduğu ödemelerin mahsup edilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, davalı Araçman’ın, çocuk Y.K. için 4 milyon 770 bin liralık maddi tazminat ödemesine karar vererek, tazminatın çocuk adına vekaleten annesi Işıl Güven’e verilmesine hükmetti.

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Anne Işıl Güven’in talep ettiği 100 bin liralık manevi tazminatı kısmen kabul eden mahkeme, Araçman’ın 60 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Ayrıca mahkeme, çocuk Y.K için istenen 500 bin liralık manevi tazminatı da kabul etti.

Araçman’ın toplamda ödemeye mahkum edildiği 5 milyon 330 bin liralık maddi ve manevi tazminatın, haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesine karar veren mahkeme, davalının mal varlığına konulan tedbirlerin de devam etmesini hükmetti.

Ne olmuştu?

Ataşehir’de bir restoranda eşinin kız kardeşinin üç yaşındaki oğlunun yüzüne kimyasal madde döktüğü iddiasıyla yargılanan Araçman, ‘kasten yaralama’ suçundan 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Anne Işıl Güven, 2016’da hem oğlu hem kendisi için maddi ve manevi tazminat davası açmıştı.

Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, olay tarihinde 3 yaşında olan Y.K.’nin yüzündeki yanıklar nedeniyle göz kapaklarını ve ağzını açıp kapatamadığı, Y.K.’nin hayatı boyunca başkasının yardımına muhtaç olduğu vurgulanmış, raporda küçük çocuk için toplam 3 milyon 246 bin 179 lira tazminat ödenmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme ise küçük çocuğun eğitim giderleri ve tedavi masrafları için ayrı bir hesaplamanın yapılması gerektiğine karar vererek yeni bir rapor istemişti.