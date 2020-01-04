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Yaramazlara biraz batar!

Üç yaşındaki çocuğun mesanesinden çıkan taş şaşırttı

Zonguldak’ta, üç yaşındaki U.T.’nin karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede mesanesinde tespit edilen üç santim boyundaki taş ameliyatla alındı. Üroloji Uzmanı Dr. Okan Biçgi, bunun çocuklarda nadir görülen bir olay olduğunu belirterek, “İdrar torbasının içindeki taşı aldık. Şu anda ayağa kalktı, dolaşıyor. Şikayetleri büyük oranda azaldı” dedi.

Fotoğraf: DHA

İdrar yollarında rahatsızlık yaşayan U.T., ailesi tarafından önceki gün özel hastaneye götürüldü. Dr. Okan Biçgi’nin muayene ederek röntgenini çektiği U.T.’nin mesanesinde üç santimetre boyunda taş olduğu tespit edildi. U.T.’nin mesanesindeki taş, dün gerçekleştirilen ameliyatla alındı. Ağrıları geçen U.T., sağlığına kavuştu. Ameliyatın ardından taşı gören U.T.’nin ailesi şaşkınlık yaşadı.

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Ameliyatla ilgili bilgi veren Biçgi, “Biz açık cerrahiyi tercih ettik. Bu delikanlıda yaptığımız ameliyat açık olarak idrar torbasının içindeki taşı aldık. Şu anda ayağa kalktı, dolaşıyor. Şikayetleri büyük oranda azaldı. Bir hafta kadar hastanemizde kalacak ve sonra evine göndereceğiz” dedi.

Çocuklarda nadir görülen bir operasyon yaptıklarını ifade eden Dr. Biçgi, taşın neden oluştuğunu belirlemek için gerekli analiz ve araştırmaların yapılacağını anlattı.

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