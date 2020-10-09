Üç yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası: İki kişi tutuklandı

Çorum’da üç yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiasıyla gözaltına alınan annesi ile birlikte yaşadığı kişi tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, önceki gün kalp rahatsızlığı gerekçesiyle annesi Z.B.A. (30) ile birlikte yaşadığı B.Ç. (27) tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen R.E.Ş’nin kurtarılamadığını, cinsel istismar şüphesi üzerine adli soruşturma başlatıldığını, ikilinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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AA’nın haberine göre R.E.Ş’nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan Z.B.A. ile B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık raporu ve Covid-19 testi için hastaneye götürüldü.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince ‘nitelikli kasten öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar’ iddiasıyla tutuklandı.

Zanlıların adliye çıkışı ve hastanedeki işlemleri sürecinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.