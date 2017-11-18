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Üç yaşındaki Alperen’in ölümüne yol açan anaokulunda yeni skandallar ortaya çıktı

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İzmir’in Çiğli ilçesinde üç yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüne yol açan Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’yla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda okulda skandal uygulamalar bulunduğu ortaya kondu.

Fotoğraflar: DHA

Rapora göre top havuzu ve bodrum kat yaş gruplarına göre ceza odası olarak kullanılıp çocuklar buralara kapatılıyormuş. Bazı çocuklar da yaşı tutmamasına rağmen okula kabul edilip resmi kayıtları yapılmamış. Raporda velilerin, çocuklarının kollarında morluklar ve diş izleri gördüklerine dair ifadeleri de yer aldı.

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Görüntüler ortaya çıkmıştı

Geçtiğimiz haftalarda da üç yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüne neden olan skandallar zincirinin okul sahibince saklanan görüntüleri bulunmuştu.

Görüntüler, okul sahibinin durumu örtbas edebilmek için önce yerinden söktürüp gizlediği, ardından polisin araştırmalarıyla bulunan okula ait güvenlik kamerasından çıkmıştı.

Kayıtta Alperen ve arkadaşlarının servis aracıyla saat 08.08’de kreşin önüne getirildiği, okulda olmadığı saatler sonra fark edilince cansız bedeninin 17.01’de bir görevlinin kollarında bina içine alındığı görülüyordu.

Yeni skandallar raporda

Okul öğrencilerinden M.K.H.’nin babası Berat H., çocuğunun 33 aylıkken okula kaydının yapıldığını ve resmi kayıt yapıldığını bildiklerini anlattı. Berat H., aylık ödedikleri eğitim ücreti için ise ödeme belgesi verilmediğini, birkaç kez istemelerine rağmen hep geçiştirildiklerini ifade etti.

Çocuğunun kolunda morluklar olduğunu da söyleyen Berat H., “Karanlıktan korkuyor, tuvalete bile gitmek istemiyor, ayrıca uykusundan da sıçrayarak uyanıyordu. Benim çocuğum hâlâ olayın etkisinden kurtulamadı” dedi.

Kendi çocuğunun hâlâ hiçbir şey anlatmadığını, ancak arkadaşlarının anlatımından, ceza odası olarak top havuzu odasına bırakıldıklarını, büyük yaş grubundaki çocukların okulun alt katındaki bölüme kapatıldığını, küçük yaş grubu öğrencilerin ise uyku odasına kapatıldığını, zaman zaman şiddet de uygulandığını daha sonradan öğrendiğini söyledi.

Velilerin dinlenmesi talep edilecek

Ortaya çıkan belgeler ve rapor doğrultusunda Alperen Sakin’in ailesinin avukatlarının, davanın 20 Kasım pazartesi günü yapılacak ikinci duruşmasında yeni taleplerde bulunacak. Avukatlar, rapordaki anlatımlardan dolayı hem müfettişlerin, hem de velilerin tanık olarak dinlenmesini isteyecek.

Dava sürüyor

Soruşturmayı yürüten savcı, tutuklu sanıklar servis şoförü T.İ., eşi okul sahibi Y.İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K., sorumlu müdür B.G. hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’‘suç delillerini yok etmek’ suçlarından toplam 14’er yıl hapis cezası istemişti.

Ayrıca öğretmen A.G. hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ten altı yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise ‘suç delillerini yok etmek’ten beş yıla kadara hapis cezası talep edilmişti.

Sanıklar, Karşıyaka 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

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