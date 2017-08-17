Üç yaşındaki Alperen’in hayatını kaybettiği servis aracı korsan çıktı

Üç yaşındaki Alperen Sakin’in havasızlıktan hayatını kaybettiği servis aracı korsan çıktı.

İzmir’in Çiğle ilçesinde kreş servisinde unutulan çocuk havasızlıktan hayatını kaybetmişti.

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İhlas Haber Ajansı’nın aktardığına göre İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, söz konusu servis aracının herhangi bir kaydının bulunmadığını söyledi. “Küçük Alper bir servis aracında değil korsan bir servis aracında unutuldu. Bu konuda da devlet büyüklerini, yetkilileri defalarca uyardık. Anaokulu, etüt merkezleri, kreşler gibi yerlerin servis taşımacılığı yapması engellenmeli. Ayrıca servis araçları rant olmaktan çıkarılmalı. Minik Alper’in ölümüne sebep olan aracın korsan olduğu her taraftan anlaşılıyor.”

‘Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şoför T.İ. tutuklanmış, rehber personel D.K. ise serbest bırakılmıştı.