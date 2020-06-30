Üç yaşındaki Alperen’i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı Emel Öner’in üç yaşındaki oğlu Alperen’i döverek öldürüp cesedini mezarlığa gömdükten sonra ortadan kaybolan Harun Sezer (38), sekiz gün süren arama çalışmalarının ardından saklandığı su kuyusunda yakalandı.

Fotoğraf: Arşiv

15 Haziran’da meydana gelen olayda Sezer, bir buçuk yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner’in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci’yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. ‘Yaralama’ gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Sezer, Alperen Ekinci’nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Sezer, cinayetten bir hafta sonra yani 21 Haziran’da durumu akrabalarına anlatıp kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen’in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

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Su kuyusunda yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezer’i yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, metruk ev, dağlık alanlardaki mağara ve kömürlük gibi birçok yeri didik didik aradı. Sezer’in kullanılmayan bir evde yaşadığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı. Sezer, kullanılmayan binanın bahçesindeki su kuyusunda yakalandı. Sekiz gün süren çalışmanın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.