Eczanelerde satılan üç tip maskeye reçete zorunluluğu getirildi. Türk Eczacılar Birliği’nin açıklamasına göre N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri reçete karşılığında sadece eczanelerden temin edilebilecek.

Fotoğraf: DHA

N95 maskelerinin en önemli özelliği viral partiküllerin geçişini yüzde 95 oranında azaltması. Orta seviye FFP2 maske tipleri daha çok kimyasal ve tozlardan koruma sağlıyor. FFP3 maske tipi Avrupa standartlarına göre en yüksek korumaya sahip.

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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 81 ile gönderdiği genelgeyi Eczacılar Birliği duyurdu.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Hakkı Gürsöz şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVİD-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir. Bakanlığımızca ülkemizde COVİD-19’un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

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Bu kapsamda, EN149 standardındaki N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.”