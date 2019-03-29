Üç tarikattan AKP’ye açık seçim desteği

Menzil, İsmailağa ve İskenderpaşa tarikatları (kamuoyunda cemaat olarak da adlandırılıyor) 31 Mart’ta iktidar yanlısı medya üzerinden AKP’ye açık destek ilan etti.

Erdoğan ve Mahmut Ustaosmanoğlu. Fotoğraf: Twitter

İsmailağa desteği hatırlattı

Tarikatların seçime ilişkin açıklamaları Yeni Şafak’tan Talha Menteş’in bugünkü haberinde derlendi.

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İsmailağa adına açıklamayı, tarikatın lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu yaptı. Daha önce AKP’ye destek ilan etmelerine karşılık sosyal medyada ‘fitne fesat odakları’nın harekete geçtiğini belirten Ustaosmanoğlu “Efendi hazretlerimizin, özellikle Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Hoca’nın vefatının ardından, cumhurbaşkanımız (Tayyip) Erdoğan’ın desteklenmesini açıkça söylediğini, buna rağmen söz konusu kesimin böyle bir durum vaki olmamış gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını, sürecin hassasiyeti dolayısıyla bir kere daha kardeşlerimize hatırlatmak isteriz” dedi.

Menzil’in desteği tam

Menzil tarikatına yakınlığıyla bilinen Semerkand Vakfı da seçmenleri sandığa davet ederken ‘cumhur ittifakı’na destek verileceğini duyurmuş.

Coşan: Her daim payidar olacaktır

Haberde İskenderpaşa tarikatının lideri Muharrem Nureddin Coşan’ın “Barış ve selamet elçisi inancımız her daim baki ve payidar olacaktır. Bu bağlamda, biz de ‘evet’ diyerek sizi destekliyoruz” dediği de aktarıldı.

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Nurcu Öymen de destekliyor

Habere göre Nur Cemaati’nin önde gelenlerinden Said Nursi’nin varisi olarak adı öne çıkan Hüsnü Bayramoğlu adına açıklama yapan Enyar Neşriyat’ın Genel Müdürü Nihat Öymen de “Ülkenin bekası söz konusu olduğu için AK Parti’ye oy vereceğiz. Hüsnü Bayramoğlu Hocaefendi de AK Parti’ye destek veriyor” dedi.