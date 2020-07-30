Üç tarafı plastiklerle değil, denizlerle çevrili bir Türkiye isteyen yarım milyon kişi, ‘tek kullanımlık plastikler yasaklansın’ kampanyasına destek verdi

Greenpeace Akdeniz, özellikle ‘corona’ sürecinde kullanımı ciddi oranda artan plastik bardak, tabak, çatal, pipet, kaşık gibi tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için kampanya başlattı. Akdeniz’den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92.8’inde plastik saptandığı vurgulandı. Başlatılan kampanyaya, 500 bine yakın kişi destek verdi.

Fotoğraf: DHA

Greenpeace Akdeniz’in başlattığı ‘Tek Kullanımlık Plastikler Yasaklansın’ kampanyasında, Avrupa Birliği’nde (AB) tek kullanımlık plastiklerin yasaklandığı belirtilerek, Türkiye’de de yasaklanması istendi.

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Özellikle corona virüsü sürecinde kullanımları ciddi ölçüde artan bardak, tabak, çatal, kaşık, bıçak, pipet, kulak çubuğu gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin alternatiflerinin olduğuna dikkat çekildi.

Yüzde 92.8’inde plastik

Acilen harekete geçilmezse denizlerin plastik çöplüğüne dönüşeceği vurgulanan kampanyada, Akdeniz’den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92.8’inde plastik saptandığı açıklandı.

Akdeniz havzasında dört metrekareye bir plastik düştüğüne işaret edilerek, sorunun en büyük kısmını iki dakika kullanılıp atılan tek kullanımlık plastiklerin oluşturduğu vurgulandı.

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AB’nin plastik pipet, kulak çubuğu, tabak, çatal, bıçak, kaşık, içecek karıştırıcıları ile köpük gıda kapları ve içecek bardaklarının yasaklanması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Alternatifi olan bu ürünlerin Türkiye’de de yasaklanması gerektiği belirtilerek, “Üç tarafı plastiklerle değil, denizlerle çevrili bir Türkiye için bunu yapmalıyız” dendi. Kampanyaya, yarım milyona yakın kişi imza vererek destek oldu.

Kampanyadaki çağrı şöyle:

“Corona virüsü salgını nedeniyle hijyenin hayati önem taşıdığı günler yaşıyoruz. Ancak kamuoyunda tabak, bardak, çatal, bıçak gibi gereksiz tek kullanımlık plastiklerin hijyenik nedenlerle corona virüsüne karşı kullanılması gerektiğine dair bir algı yaratılıyor. Bunun bilimsel hiçbir yanı yok. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirerek sosyal mesafeyi koruyalım, ellerimizi yıkayalım. Yetkililerden de toplum ve çevre sağlığını destekleyen sağlık önlemleri almasını talep edelim. Plastikler doğamızı kirletmeye ve dünya üzerinde yaşayan tüm canlıları tehdit etmeye devam ediyor. #plastiktenkurtul. Plastik kirliliğiyle mücadelede kararlı olmak ve birlikte hareket edebilmek çok önemli. Bunun için bireylere, şirketlere ve devletlere ayrı ayrı görevler düşüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan talebimiz, en gereksizlerden başlayarak tek kullanımlık plastikleri yasaklaması.”