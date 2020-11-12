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Yaramazlara biraz batar!

Üç Süper Lig takımında 10 Covid-19 vakası

Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor’da teknik ekip ve futbolculardan toplamda 10 kişi Covid-19’a yakalandı.

Fotoğraf: Pixabay

Beşiktaş’ın açıklamasında Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan rutin testte, biri kadro dışı bırakılmak üzere üç futbolcuda Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

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Böylece Covid-19’a yakalanan oyuncu sayısı sekize yükseldi.

Ayrıca, ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcunun Covid-19 PCR testlerinde de pozitif bulguya rastlandığının kulübe bildirildiği kaydedildi.

Göztepe ise ikisi futbolcu, biri de teknik kadrodan olmak üzere üç kişide virüse rastlandığını bildirdi. Antalyaspor’da da üç futbolcu ve bir personelde virüs görüldü.

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