Rus Sputnik Haber Ajansı’nın Ankara servisinde çalışan üç kişi gözaltına alındı.

Sputnik’in İngilizce sayfasında yayınlanan ‘The ‘Stolen Province’: Why Turkey Was Given A Corner Of Syria By France 80 Years Ago‘ (‘Çalıntı eyalet’: Suriye’nin Bir Parçası 80 yıl Önce Neden Fransa Tarafından Türkiye’ye Verildi’) başlıklı haber nedeniyle, İHA’nın haberine göre Ankara başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Reklam

Soruşturma kapsamında Sputnik Ankara Temsilciği editörü ve iki muhabir gözaltına alındı.