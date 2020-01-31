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Yaramazlara biraz batar!

Üç polis okulu, ‘uyuz hastalığı’ vakaları yüzünden 10 gün tatil edildi

İstanbul, İzmir ve Samsun’da bulunan polis meslek yüksek okullarında ‘uyuz hastalığı’ vakasının görülmesi üzerine okullar, 10 gün süreyle tatil edildi.

Fotoğraf: DHA

Sarıyer’de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu, İzmir’deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu ve Samsun’daki 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu’ndaki bazı öğrencilerde ‘uyuz hastalığı’ tespit edilmesi üzerine okulların 10 gün tatil edildiği belirtildi. Bu okullarda eğitim gören polis adaylarında tespit edilen uyuz hastalığının önüne geçmek için okul yönetimleri tarafından alınan kararla, okul, yurt ve lojmanlarının boşaltılıp ilaçlamaya alındığı kaydedildi.

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