Üç oldu: Yunanistan’da ‘FETÖ’ şüphelisi bir askere daha iltica hakkı

Yunanistan, darbe girişiminin ardından helikopterle ülkeye kaçan sekiz ‘FETÖ’ şüphelisi askerden birine daha iltica hakkı tanıdı.

Darbe girişiminin hemen ardından sekiz asker, bir helikopterle Yunanistan’a kaçmıştı. Türkiye, askerlerin iadesini istese de Yunan makamları buna onay vermemişti. Askerler iltica başvurusu yapmıştı. Bugüne kadar yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı ve binbaşı Ahmet Güzel’e iltica hakkı tanınmıştı.

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Üçüncü askere de iltica

AA’dan Furkan Naci Top’un haberine göre Yunanistan İltica Dairesine bağlı komisyon, yüzbaşı Uğur Uçan’a da iltica hakkı tanındı.

Böylece iltica hakkı tanınan asker sayısı üçe yükselmiş oldu.

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Askerlerden hiçbiri tutuklu değil. Tümü Atina’nın dışında korunaklı bir evde kalıyor.

Hükümet itiraz etmişti

Yunan hükümeti, askerelere iltica hakkı tanınmasına itiraz etmiş ancak itiraz Yunanistan Danıştay’ı tarafından kabul görmemişti. Böylece askerlere iltica hakkı yolu açılmıştı. Emsal niteliğindeki karar, geri kalan askerler için de geçerli olabilecek.