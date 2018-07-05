Diken

Yaramazlara biraz batar!

Üç oldu: Yunanistan’da ‘FETÖ’ şüphelisi bir askere daha iltica hakkı

 

Yunanistan, darbe girişiminin ardından helikopterle ülkeye kaçan sekiz ‘FETÖ’ şüphelisi askerden birine daha iltica hakkı tanıdı.

Askerlerden bazıları… Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Darbe girişiminin hemen ardından sekiz asker, bir helikopterle Yunanistan’a kaçmıştı. Türkiye, askerlerin iadesini istese de Yunan makamları buna onay vermemişti. Askerler iltica başvurusu yapmıştı. Bugüne kadar yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı ve binbaşı Ahmet Güzel’e iltica hakkı tanınmıştı.

Reklam

Üçüncü askere de iltica

AA’dan Furkan Naci Top’un haberine göre Yunanistan İltica Dairesine bağlı komisyon, yüzbaşı Uğur Uçan’a da iltica hakkı tanındı.

Böylece iltica hakkı tanınan asker sayısı üçe yükselmiş oldu.

Reklam

Askerlerden hiçbiri tutuklu değil. Tümü Atina’nın dışında korunaklı bir evde kalıyor.

Hükümet itiraz etmişti

Yunan hükümeti, askerelere iltica hakkı tanınmasına itiraz etmiş ancak itiraz Yunanistan Danıştay’ı tarafından kabul görmemişti. Böylece askerlere iltica hakkı yolu açılmıştı. Emsal niteliğindeki karar, geri kalan askerler için de geçerli olabilecek.

Yunanistan MİT’ten korkuyor: Firari sekiz askere 7/24 silahlı koruma

Almanya: Türkiye’nin Yunanistan’la anlaşmayı durdurması AB’yi etkilemez

Asker krizi mültecileri vurdu: Yunanistan’la geri kabul anlaşması durduruldu

Bozdağ’ın sözleri Atina’yı ayağa kaldırdı: Türkiye askerleri kaçıracak mı!

Tutuklu kalmadı: Yunanistan’da dört ‘FETÖ’ şüphelisi asker daha serbest

Yunanistan, Türkiye’den kaçan askerlerden birine iltica hakkı tanıdı

Kritik karar bekleniyor: Yunanistan’da bir ‘FETÖ’ şüphelisi asker daha eve nakledildi

Yunanistan, ‘FETÖ’ şüphelisi bir askere daha iltica hakkı tanıdı

Üçüncü ret: Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor

Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor: Atina’da yargılanmaları teklifi hala geçerli

Yunan yargısı, kaçak askerin iltica işlemini durdurdu ve gözaltına aldı

Yunanistan sekiz askeri ‘ne olursa olsun’ iade etmeyecek: İade başka, iltica başka

Ankara’nın tepkisinden sonra: Yunan hükümeti ‘iltica kararı’na itiraz edecek

Dışişleri’nden Yunanistan’a ‘iltica kararı’ tepkisi: Darbecilere kucak açtığı ortaya çıktı

Yunanistan’ın iade etmediği sekiz askerden birinin iltica talebi kabul edildi


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...