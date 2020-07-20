Üç nedeni var: Konyaaltı Sahili, 60 yılda 35 metre geriledi

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 60 yılda 35 metrelik gerileme meydana geldi.

Fotoğraflar: DHA

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Dipova, 7.5 kilometre karelik sahili inceleyerek bir çalışma hazırladı.

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Profesör, sahildeki kıyı bandının 1960’lı yıllara nazaran 35 metre geri çekildiğini tespit ederken, üç nedene bağlı erozyon nedeniyle bunun yaşandığını ifade etti.

Prof. Dr. Nihat Dipova, 1960’lı yıllarla liman yapılmasından bu yana erozyon görüldüğünü, erozyonun son yıllarda hız kazandığını dile getirdi.

Limanın mendireğinin, sahile gelecek kum ve çakılı tuttuğunu aktaran profesör, Antalya’da çakıl ocakları işletildiğini, sahile malzeme taşınmadığını söyledi.

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Prof. Dr. Nihat Dipova, şu ifadeleri kullandı: “Üçüncü neden ise Boğaçayı projesinin ardından kum ve çakıllar denize ulaşmıyor. Çay ağzı genişletildiği için suyun akım hızı yavaşladı o yüzden gelemiyor. Şu anda burada bir havlu serecek kadar yer kaldı.”