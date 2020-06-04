Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları’nın vekilliği düşürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekilliği düşürüldü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Üç vekilin kesinleşmiş mahkeme kararlarını içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bugün TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Bunun ardından üç ismin vekilliği düşmüş oldu.

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TBMM’nin sitesinde yer alan listeye göre, CHP’nin vekil sayısı 138’e, HDP’nin de 58’e düştü.

Berberolu’na ‘siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak’ suçundan beş yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

Farisoğulları ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan dokuz, Güven ise aynı suçtan altı yıl üç ay hapis cezası almıştı. Tüm cezalar Yargıtay’da onanarak kesinleşmişti.

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Kılıçdaroğlu’ndan tepki

Kararı Twitter hesabından değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Enis Berberoğlu’nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz.”