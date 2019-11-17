Üç meyve fidanından biri üretilen kooperatifin başkanı: 2020 sıkıntılı geçecek

İzmir’in Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bilgi, tarımda 2020’nin sıkıntılı geçeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’a konuşan Bilgi, yurtiçindeki meyve fidanı pazarının 2010’da daralmaya başladığını ifade etti.

Reklam

Kooperatif başkanı, Kuzey Irak, Afganistan ve İran’ın büyük pazarlar olduğunu, buna şimdi Rusya’nın da eklendiğini belirterek 2018’de toplamda 1.5 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, rakamı 2019’da 2 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bilgi, enflasyonu baskılamak için ithalatın seçildiğini, ucuzluğu sağlamak için de başka ülkelerin kalitesiz ürünlerinin Türkiye’ye getirildiğini söyledi.

‘2020 de kötü geçecek’

Bilgi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarım yapanları yok ettiler. Bütün köylüler perişan oldu. Kazanç sağlayamayan köylü de şehirlere göç etti. Üretim durdu. İthalat, ithalatı doğurdu ve bir açmaza doğru gidildi. Büyükşehirlere göç edenler kırsala geri döndürülmeli ve kaliteli üretim yapmaya teşvik edilmeli. Ancak bunun için üreticinin kazanabilmesi lazım. Ne yazık ki, bugün bunu sağlamak mümkün değil. Ekonomik sıkıntılar had safhada. Pazar sorunu çok büyük. Ortaklarımızdan bankaya borçlu olmayan yok. Ayakkabı her geçen gün ayağı biraz daha sıkıyor. Ekonomik göstergeler ayakkabının daha da sıkacağını gösteriyor. 2020 de sıkıntılarla geçecek.”

Reklam

Fidan ücreti yarı yarıya düştü

Kooperatif, 1970’de kurulduğunda yılda 1 milyon meyve fidanı üretiyordu. Bu sayı şimdilerde 10 milyona yaklaştı. Meyve fidanının tanesi geçen sene 3-4 dolarken, bu yıl 2 dolara kadar düştü.

Meyve fidanının yanı sıra kooperatifte günde 100 ton süt, yılda 300 ton zeytinyağı üretiliyor. Sütün kilosundan geçen sene 10 kuruş kazanılırken, bu sene 6 kuruşa kadar düştü.