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Üç Kürt partisinden boykot çağrısı: Tercihimiz, demokratik ve federal bir anayasadan yana

 

Diyarbakır’da ortak basın toplantısı düzenleyen Türkiye merkezli üç parti Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-Bakur) ve Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), 16 Nisan’da yapılacak referandumu boykot edeceklerini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, PDK-Bakur Genel Başkanı Sertaç Bucak ve PSK Genel Başkanı Mesut Tek, Diyarbakır’daki Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Üç başkan “Tercihimiz, demokratik ve federal bir anayasadan yanadır” başlıklı ortak açıklamalarını okudu.

Açıklamada, “Yapılacak bir anayasaya yeni diyebilmek için her şeyden önce Kürt ve Kürdistan meselesine adil ve eşitlikçi bir yaklaşım ortaya koymalı” denilirken, bu nedenle boykot kararı alındığı aktarıldı.

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