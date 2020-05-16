Üç komşu ülkede sınırlar ayrı düşen aile ve sevgililer için açıldı

Corona virüsünün yayılmasını engellemek için mart ayında sınırları kapatan Avrupa ülkelerinin bir kısmı, bu hafta sonu kısıtlamaları esnetmeye başlıyor. Komşu ülkeler İsviçre, Almanya ve Avusturya’daki esneklik, şimdilik sınırların kapanması nedeniyle ayrı düşen sevgililer ve aileler için geçerli.

Fotoğraf: Reuters

Kara, hava ve demir yoluyla ulaşımın da durduğu ülkelerde sınırdaki yerleşim birimlerinde yaşayanlar günü birlik alışveriş için, sevgililerini ya da ailelerinin komşu ülkede yaşayan fertlerini, komşularını görmek amacıyla istedikleri zaman seyahat ediyordu. Salgın sürecinde çok sayıda kişi sınırdaki tellerin, şeritlerin, bariyerlerin ardından birbirini görmekle yetindi. Sınırın iki tarafına sandalye atıp uzaktan sohbet eden de oldu, kart ve çiçek atan da, sarılıp öpüşen de.

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Almanya’daki Konstanz kenti ve İsviçre’deki 21 bin nüfuslu Kreuzlingen o yerleşim birimlerine iki örnek. Yıllardır ‘bir’ olan bu iki yerleşim biriminde yaşayanlar normalleşme planı çerçevesindeki uygulamayı iple çekti.

Kanıtlamaları gerek

Kreuzlingen Belediye Başkanı Thomas Niederberger, sınırı geçmek isteyenlerin girdikleri ülkede aile bireyleri veya sevgilileri olduğunu kanıtlamak zorunda olduğunu açıkladı. Turistik amaçla, alışveriş için sınırı geçmek isteyenlere ise yasağın kalkmadığının altını çizdi.

İsviçre’den Almanya’ya geçmek isteyenlerin gerekçelerini bildiren bir form dolduracağını söyleyen Niederberger, bölünmüş ailelerinin işinin daha kolay, sevgilisinin sınırın ötesinde olduğunu kanıtlamanın daha zor olduğunu bildiklerini belirtti. Niederberger, “Ancak, sınırdaki görevliler ellerinden gelen özeni gösterecek. Hemen herkesi serbest bırakmamız mümkün değil” dedi.

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Vaka sayısının düşük olması halinde İsviçre, Almanya, Avusturya ve Fransa haziran ortasında herkes için sınırlarını açacak.

Almanya’da, ayrıca, bugün futbol ligi Bundesliga’da maçlar yeniden başlıyor. Maçların seyircisiz oynanması kararlaştırıldı.

İtalya’da seyahat yasağı kalkıyor

Milano kentindeki Duomo Meydanı’ndan bir görüntü. (Fotoğraf: Reuters)

Salgından en ağır darbeyi alan ülkelerden İtalya’da ise hükümet, 3 Haziran’dan itibaren yurt içinde ve yurt dışına seyahat yasağının kaldırılmasını kararlaştırdı. Başbakan Giuseppe Conte’nin imzasını taşıyan karar bugün yayımlandı.

31 bin 610 kişinin hayatını kaybettiği ülkenin kuzeyinde sokağa çıkma yasağı şubat ayında başlamıştı.

ABD ve Britanya’dan sonra en çok insanın hayatını kaybettiği ülkede fabrika ve parklar 4 Mayıs’ta açıldı. Dükkanlar ve restoranlar ise 18 Mayıs’ta açılacak.