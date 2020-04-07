Üç kişiyi öldürdü; sorguda, ‘Namus meselesi’ dedi

Konya’da TIR şoförü Y. Ö. (33), önce kamyon bakım servisindeki Halil İbrahim Uzun’u (33), ardından başka bir iş yerindeki Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek’i tabancayla başlarından vurarak öldürdü ve polise teslim oldu. Y.Ö., polis sorgusunda, cinayetleri, ‘namus meselesi nedeniyle’ işlediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Bu sabah saat 10:30 sıralarında merkez Karatay ilçesindeki bir kamyon bakım servisine giden Y.Ö. Halil İbrahim Uzun’a tabancayla ateş edip kaçtı. Uzun, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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Y.Ö., daha sonra merkez Selçuklu ilçesindeki bir yerine gitti ve orada da iş yeri sahipleri Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek’i vurdu. Olay yerine sağlık görevlileri gitti, ancak ikili kurtarılamadı.

Polis merkezine giderek üç kişiyi vurduğunu söyleyen Y.Ö., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.