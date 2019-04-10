Üç kişi yakalandı: Ankara’daki katliamda ölen köpek sayısı 16’ya çıktı

Ankara’da 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi olayına karışan üç kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında Ankara Barosu tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraf: Twitter/@hakim_komite

Yenimahalle ilçesindeki Batıkent semtinde dün bir araçtan köpeklerin bulunduğu bölgeye zehirli tavuk eti bırakılmıştı. Çok sayıda köpek etleri yedikten sonra ölürken, bazı köpekler de kliniklere götürülerek tedaviye alınmıştı.

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DHA’nın haberine göre ölen köpeklerin sayısı 16’ya yükseldi. Bunların 13’ünün olay yerinde, üçünün de klinikte öldüğü öğrenildi. Yedi köpeğin ise tedavisi sürüyor. Yedi köpeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Şüphelilerin bir arada göründüğü kamera kayıtlarına ulaşıldı. Bir kişinin, içinde et olduğu tahmin edilen poşeti tuttuğu görülüyor. (DHA)

Şikayetleri değerlendiren polis, Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.’yi gözaltına aldı. Sebze halinde balıkçılık yapan Levent Ö.’nün, diğer iki şüpheliye, oturduğu bölgede rahatsız olduğu köpekleri öldürmeleri için para verdiği öne sürüldü. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Bölgedeki hayvanseverler, köpeklere güçlü bir zehir verildiğini söylerken, köpeklerin küpeli ve kısır olduğunu, kimseye zararının olmadığını anlattı.

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Acı çekerek ölmüşler

Hayatta kalan hayvanların klinikteki tedavileri sürüyor… (Fotoğraf: DHA)

Ankara Barosu avukatları da savcılığa giderek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüpheliler hakkında TCK’nın 151/2’nci maddesi gereği ‘mala zarar verme’ suçundan dava açılması istendi. Ayrıca suç duyurusu dilekçesinde, zehirlenen hayvanların yaklaşık 45 dakika boyunca kıvranarak, acı çekerek ve ağlayarak öldüğü vurgulandı.