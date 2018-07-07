Üç kişi gözaltında: ODTÜ rektörü törende yaşananları tasvip etmiyormuş

ODTÜ’deki mezuniyet töreninde açılan ‘Erdoğan pankartı’yla ilgili rektörlükten “Mezuniyet törenimizde yaşanan tatsız olaylardan dolayı üzüntü duyuyoruz ve yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz” dendi.

Dünkü mezuniyet töreninde her yıl olduğu gibi mesaj içeren pankartlar taşınmış, bazı öğrenciler de 14 yıl önce yayınlanan bir karikatüre atıfla ‘Tayyipler alemi’ başlıklı pankartla yürümüştü.

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Hükümete yakın bazı yayınlar öğrencileri hedef gösterirken, Ankara başsavcılığı da öğrenciler hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Savcılık üç kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Rektörlüğün açıklamasında “Ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda her zaman başarıyla temsil eden ve ülkemizin gururu olan üniversitemizin mezunlarının başarılarının aileleriyle birlikte coşkuyla kutlandığı ve hepimiz için özel bir yeri olan mezuniyet törenimizde yaşanan tatsız olaylardan dolayı üzüntü duyuyoruz ve yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz” dendi.

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Erdoğan dava açmıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başbakanken 24 Şubat 2005’teki 127’nci sayısında karikatürü kapak yapan Penguen dergisine 40 bin liralık tazminat davası açmıştı.

‘Karikatürist Musa Kart, ‘Tayyip Erdoğan kafalı kedi’ çizdiği için ceza aldı’ üst başlıklı kapakta sekiz karikatürist, Kart’ın tazminata mahkum olmasını eleştirmek için ortak çizim yapmıştı.

O dönem Penguen’e yapılan suçlama ‘kişilik haklarına saldırı’olmuştu. Erdoğan’ın dava talebi 2006’da reddedilmişti.