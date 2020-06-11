Üç kez immün plazma bağışı yapan polis: İnşallah şifa olmuşuzdur

Samsun’da görevli polis memuru Zafer Şahin Gülcan, mart ayında corona virüsüne yakalanıp iyileştikten sonra üç kez immün plazma bağışında bulundu.

Fotoğraf: AA

İmmün plazma tedavisinde Covid-19 tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Kızılay tarafından toplanan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor.

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AA’nın haberine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Gülcan, 14 gün tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştu. Evinde geçirdiği 16 günlük karantina sürecinin ardından görevine döndü ve plazma bağışçısı olmaya karar verdi.

Övünç beratı verildi

Nisandaki ilk bağışının ardından ‘immün plazma bağışçısı beratı’ verilen Gülcan, ikinci bağışını mayısta yaptı. Bugün Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün Samsun’un Canik ilçesindeki kan alma merkezine giderek üçüncü kez immün plazma bağışında bulunan Gülcan’a bu kez ‘övünç beratı’ verildi.

Beş yıldır Samsun’da görev yapan 18 yılllık polis ailede ilk olarak annesine virüs bulaştığını belirterek, “Umreden gelen birini ziyaret ettiğini söyledi. Bunu duyar duymaz kendisini ayrı bir odada izole ettik ancak ne kadar dikkatli olsak da bize de bulaştı” dedi.

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Kendisinin ve annesinin hastalığı ağır geçirmediklerini ancak çevrede çok zorlu süreçler yaşayan insanların olduğuna tanıklık ettiğini belirten Gülcan şu ifadeleri kullandı: “Üç ay önce babamı kaybettim. Anne baba acısını biliyorum. Birilerinin iyileşmesine vesile oluruz diye kalbimizde o duygularla geldik. İnşallah şifa olmuşuzdur.”