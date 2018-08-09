Üç kentten işçi haberleri: Biri madende öldü, beşi inşaattan düşüp yaralandı

Muğla, Tekirdağ ve Çorum’da meydana gelen beş olayda bir işçi hayatını kaybetti, beş işçi yaralandı.

DHA’nın haberine göre Manisa’daki iş cinayeti, bugün saat 13.30 sıralarında Hacıveliler mahallesindeki Oğlankayası mevkiinde bulunan ocakta meydana geldi.

Reklam

Ocaktaki kaya parçası, maden sahasında çıkartılan hafriyatların döküm alanında bulunan 49 yaşındaki işçi Memduh Manisalı’nın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Reklam

İşçinin cesedi, otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beş işçi yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çalıştığı inşaatın 11’inci katından düşen 30 yaşındaki kalıp ustası Hasan Korkmaz ağır yaralandı.

Çorum’da meydana gelen iki olayda da çalıştıkları inşaatlardan düşen dört Suriyeli işçi yaralandı.