Üç kentte IŞİD’e şafak baskınları: Yönetici dahil 20 gözaltı

Üç kentte düzenlenen operasyonlarda toplamda 20 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri bir ahıra baskın yaptı. Burada Afganistan uyruklu 18 yaşındaki M.M. ile A.Q.O gözaltına alındı.

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IŞİD’le bağlantılı olmakla suçlanan şüphelilerin çalışma izni olmamalarına rağmen çobanlık yaptıkları da öğrenildi.

Evden belge çıktı

İzmir’de istihbarat ve özel harekat polislerinin de desteğiyle terörle mücadele şube polisleri merkez ve Bergama ilçelerindeki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Polis sekiz kişiyi gözaltına alırken, evlerden IŞİD’e ait belge ve materyallerin çıktığı bildirildi. Şüpheliler sorgu için karakola götürüldü.

Polisi görünce balkondan atladı

Eskişehir polisi de kentte dokuz adresi bastı, 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında örgütün yöneticilerinden A.S.J.J. olduğu da kaydedildi.

Baskınlardan birinde şüpheli, polisleri görünce ikinci kattaki balkondan atladı ancak bahçede yakalandı.

Gözaltılar terörle mücadele şubeye götürüldü.