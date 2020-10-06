Üç kardeşin, annelerinin telefonundan ders takip etmeye çalıştığını fark eden öğretmen kendi bilgisiyarını verdi

Amasya’da üç kardeşin tek telefonla EBA platformundan canlı yayınlanan derslere katılmaya çalıştığını fark eden öğretmen, kendi bilgisayarını öğrencisine hediye etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Amasya Şehit Hüseyin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Halil İbrahim Sönmez, Aydınlık köyünde yaşayan 13 yaşındaki öğrencisi Ravzanur Kaykana’nın iki kardeşiyle, dersleri annelerinin cep telefonundan takip etmeye çalıştığını anladı.

Reklam

Evinde ziyaret ettiği öğrencisine kendi bilgisayarını veren Sönmez, Ravzanur’un başarılı bir öğrenci olduğunu, ona ve kardeşlerine daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak istediği için bunu yaptığını söyledi.

Ravzanur Kaykana ise öğretmenine teşekkür ederek, derslerinde daha başarılı olacağına dair söz verdi.