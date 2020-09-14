Üç kardeş kazada hayatını kaybetti

Ankara’da Osman (24), Muhammet Raşit (18) ve Atilla Bostancı (17) kardeşler, içinde bulundukları otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu hayatını kaybetti. Bugün yan yana toprağa verilen kardeşlerden geriye kısa bir süre önce babaları Ömer Bostancı’yla çektirdikleri fotoğraf kaldı.
Kaza, dün akşam Ankara Çevre Yolu’nda Çubuk Bayındır Barajı mevkiinde meydana geldi.
Çubuk yönüne giden Osman Bostancı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak takla attı.
Araç hurdaya dönerken, Muhammet Raşit ve Atilla Bostancı kardeşler kaza mahallinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan ağabeyleri Osman ve kuzenleri Abdulbaki Bostancı hastaneye kaldırıldı. Osman Bostancı hastanede yaşamını yitirdi. Abdulbaki Bostancı tedavi altına alındı.