Samsun’da yaşayan üç kardeş bir ay içinde Covid-19’a yenik düştü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Emirhan ailesinin dört çocuğundan üçü ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti.

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Bir ay önce Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan 40 yaşındaki Kenan Emirhan hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kenan Emirhan’ın Bafra’da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan 36 yaşındaki kardeşi Opr. Dr. Necati Emirhan geçen hafta hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Emirhan, cuma günü (8 Ocak) görev yaptığı hastanenin önünde düzenlenen törenin ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Vezirköprü ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan 33 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Selman Emirhan ise Çarşamba Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayata veda etti.

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Gülyazı Mahallesi Camisi’nde cenaze namazı kılınan Emirhan’ın cenazesi, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden iki ağabeyi ve uzun süre önce hayatını kaybeden babasının yanında toprağa verildi.

