Üç kardeş, 54 gün içinde Covid-19’a yenik düştü

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan Rukiye (55) ve Necmettin (67) Çakıroğlu ile Emine Bayraktutan (64) kardeşler, yaklaşık 54 gün içinde Covid-19’a yenik düştü.

Fotoğraf: DHA

İlçeye bağlı Sarısu köyünde oturan Mustafa Çakıroğlu’nun iki kızı ve oğlu virüse yakalandı. Tedaviye alınan Rukiye Çakıroğlu 4 Eylül’de, İstanbul’da, Emine Bayraktutan ise 17 Eylül’de, Düzce’de hayatını kaybetti.

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İki kardeşini toprağa veren ağabeyleri Necmettin Çakıroğlu da hastalığa yakalandı. Hastanede tedaviye alınan Çakıroğlu dün yaşam mücadelesini kaybetti.

Üç kardeşin ölümü babaları Mustafa Çakıroğlu ve diğer aile fertlerini olduğu kadar ilçe halkını da derinden üzdü.