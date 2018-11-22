Üç işçinin hayatını kaybettiği ocağın sahibi tutuklandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde üç madencinin hayatını kaybettiği kömür madeni ocağının sahibi tutuklandı.

Dün sabaha karşı yaşanan patlamanın ardından göçük meydana gelen Kilimli’deki kömür madeninin sahibi İsmail K. öğleden sonra gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edil İsmail K. sabaha karşı ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

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İsmail K.’nın patlamanın meydana geldiği ocağın yakınındaki ocak için ruhsat aldığı ancak burada kömürün bitmesinin ardından ruhsatsız ocakta ruhsatsız kömür çıkarmaya başladığı belirlendi.