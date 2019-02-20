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Yaramazlara biraz batar!

Üç işçi hayatını kaybetmişti: Muğla’da göçen madenle ilgili üç kişi tutuklandı

18 Şubat’ta Muğla’da üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan maden göçüğüyle ilgili soruşturmada ocağın sahibi dahil üç kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Kayaların altında kalan Engin Tutuk’un kardeşi Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu öne sürmüştü.

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