Üç işçi hayatını kaybetmişti: Muğla’da göçen madenle ilgili üç kişi tutuklandı

18 Şubat’ta Muğla’da üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan maden göçüğüyle ilgili soruşturmada ocağın sahibi dahil üç kişi tutuklandı.

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Kayaların altında kalan Engin Tutuk’un kardeşi Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu öne sürmüştü.