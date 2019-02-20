Üç işçi hayatını kaybetmişti: Muğla’da göçen madenle ilgili üç kişi tutuklandı

18 Şubat’ta Muğla’da üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan maden göçüğüyle ilgili soruşturmada ocağın sahibi dahil üç kişi tutuklandı.
Kayaların altında kalan Engin Tutuk’un kardeşi Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu öne sürmüştü.
Yaramazlara biraz batar!
18 Şubat’ta Muğla’da üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan maden göçüğüyle ilgili soruşturmada ocağın sahibi dahil üç kişi tutuklandı.
Kayaların altında kalan Engin Tutuk’un kardeşi Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu öne sürmüştü.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın başdanışmanı Buseyna Şaban, Şam yönetiminin Kürtlere özerklik tanınmasını kesin biçimde reddettiğini söylerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Osmanlı’yı canlandırmaya yönelik hayaller kurduğunu savunarak “Bunu yapamayacak, çünkü halkımız topraklarını korumaya hazır” dedi.
MHP, Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın başvuru gecikmesi nedeniyle aday olarak tescillenmemesini ‘CHP’yi desteklemek için örtülü bir aday çekme operasyonu’ diye yorumladı.
Bianet tarafından hazırlanan medya gözlem raporuna göre 2018 yılında en az 2 bin 950 haber linkine sansür uygulanırken, medya ‘güvenlik’ politikaları üzerinden hedef tahtasına konuldu.
CHP’nin İstanbul Adalar ilçe yönetiminden başkan dahil üç kişi istifa etti.
Sendikası susuyor, gazetecisi gözünü önüne deviriyor, Anayasa Mahkemesi saklanıyor. Sendikası susuyor, gazetecisi gözünü önüne deviriyor, Anayasa Mahkemesi saklanıyor.