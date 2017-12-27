Üç ilçenin milli eğitim müdüründen talimat: Yılbaşı etkinlikleri düzenlemeyin

İstanbul’da Bahçelievler ve Küçükçekmece, İzmir’de de Gaziemir ilçesinin milli eğitim müdürlükleri, okullara yılbaşı kutlamalarıyla ilgili talimat yazısı gönderdi.

Yazıda yılbaşı ‘milli kültürümüz bakımından hiç bir mana ifade etmeyen gün’ olarak nitelenirken, okullarda yapılacak tüm etkinlik ve kutlamaların yasaklandığı duyuruldu.

Reklam

Cnn Türk’ten Özgen Aydos’un haberine göre, Küçükçekmece’deki okullara gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı: “Bazı okullarımızda yılbaşı çekilişi karnavalı vs. adı altında öğrencilerimizin katılımı zorlanan etkinliklerin düzenlendiği velilerimizin şikayetlerinden anlaşılmaktadır. Hiçbir şekilde müfredatta kutlanacak günlerden olmayan ve milli kültürümüz bakımından bir mana ifade etmeyen bu tür etkinlikler vasıtası ile öğrencilerimizi meşgul etmeyelim.”

Bahçelievler ilçesine gönderilen yazıda ise ‘Noel’i anımsatacak herhangi bir etkinlik yapılmaması’ belirtildi. Gaziemir’deki okullara gönderilen yazıda da benzer ifadeler kullanıldı.