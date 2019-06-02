Üç ilçe, bir beldede seçim: Honaz, Keskin, Yusufeli ve Kesmetepe sandık başında

Bugün, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart seçimini iptal ettiği Denizli’nin Honaz, Kırıkkale’nin Keskin ve Artvin’in Yusufeli ilçeleri ile Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçmenler tekrar sandığa gitti. 213 seçim bölgesinde ise muhtarlık ve ihtiyar heyetleri seçimleri tekrarlanıyor.

Fotoğraflar: DHA

Denizli’nin Honaz ilçesinde kurulan (üstte) 80 sandıkta 22 bin 602 seçmen oy kullanacak.

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31 Mart’ta, millet ittifakının CHP’li adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, cumhur ittifakının AKP’li adayı Turgut Devecioğlu 9 bin 381 oy almış; AKP’nin itirazı üzerine aradaki sekiz farklık oy, oyların yeniden sayılmasıyla üçe düşmüştü. Bunun üzerine hem AKP hem de CHP yeniden itiraz etmiş, geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark bu kez bire inmişti. AKP, oy kullanmaması gereken ‘kısıtlı’ 3 kişinin oy kullandığı gerekçesiyle tekrar itiraz edince de seçim iptal edilmiş, yenilenmesine karar verilmişti.

Keskin’de 6 bin 396 kişi sandık başında

İYİ Parti adayı Necati Alsancak, sandık kurulu üyeleriyle el sıkıştıktan sonra oyunu kullandı.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde ise İYİ Parti’nin altı oy farkla kazandığı ancak AKP’nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı yönündeki itirazı üzerine YSK tarafından yenilenmesine karar verilen seçimde 6 bin 396 seçmen oy kullanacak. 23 sandığın kurulduğu ilçede AKP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve BTP’nin adayları yarışıyor.

Yusufeli’de 5 bin 219 kişi ikinci kez oy kullanıyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, AKP’li aday Eyüp Aytekin’in 31 Mart’ta üç oy farkla önde tamamladığı ancak CHP’nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve iki zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası yenilenmesine karar verilen seçimde 20 sandıkta 5 bin 219 seçmen oy kullanacak (üstte).

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31 Mart’ta MHP adına yarışan Erdal Demirci çekilmiş, AKP’li Aytekin’in destekleneceği açıklanmıştı. Aytekin’in rakipleri CHP’nin adayı Barış Demirci ve SP’nin adayı Mustafa Aksoy.

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde ise mükerrer oy kullanıldığı tespiti üzerine seçim iptal edilmişti. Kesmetepe’de bugün yedi sandıktan 1205 seçmen sandığa gitti. MHP adayı Mehmet Korkmaz adaylıktan çekildi. Beş aday yarışıyor.